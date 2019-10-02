Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Федеральный суд США вынес решение, согласно которому штаты США могут принимать собственные законы по поводу так называемого «сетевого нейтралитета». Об этом 2 октября сообщил портал PC Gamer.

При этом Федеральная комиссия по связи США (ФКС), в 2018 году отменившая принцип сетевого нейтралитета, не вправе запрещать штатам принимать подобные акты. Председатель ФКС Аджит Пай назвал это решение «большой победой для потребителей», в то время как член ФКС Джессика Розенворсель, выступившая против отмены принципа нейтралитета, заявила, что ФКС в этом случае «выступила не на стороне американского народа и истории».

Издание отмечает: суть решения заключается в том, что суд не вынес решение полностью в пользу ФКС, при этом позволил штатам самостоятельно решать вопросы о регулировании интернета.

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Сетевой нейтралитет — это принцип, согласно которому провайдеры не отдают предпочтение какому-либо контенту или сайтам, например, путём замедления скорости передачи данных в случае, когда речь идет о конкурентах. Ранее власти штата Калифорния приняли закон о ряде мер защиты сетевого нейтралитета.

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