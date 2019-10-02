Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве состоялась 61-я встреча московской абхазской диаспоры, посвященная Дню победы и независимости республики. На мероприятии присутствовали посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба, посол Никарагуа Альба Асусена-Торрес Мехия, депутаты Госдумы РФ, представители творческой интеллигенции и деловых кругов Абхазии в России. Об этом 2 октября сообщает информагентство «Апсныпресс».

Участники встречи выступили перед собравшимися. Во время творческой части вечера выступили детский танцевальный ансамбль «Амцабз», молодые абхазские исполнители Саида Агрба, Милена Барциц, Анастасия Сангулия и Леван Пхаладзе. Вел праздничный вечер лауреат ТЭФИ, соавтор фильма Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу», обладатель гран-при кинофестиваля «Страна Души» Дмитрий Минченок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября Абхазия отмечала День победы и независимости республики.

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