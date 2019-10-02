Абакан, , 13:51 — REGNUM В Хакасии в Республиканском музейно-культурном центре 2 октября официально открылся Межрегиональный туристский форум «Енисейская Сибирь». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, обратившегося к участникам с приветственным словом, республика «очень богата туристическими ресурсами».

«Форум — это возможность представить туристический потенциал регионов и страны в целом, создать общее информационное поле, объединяющее современные технологии и достижения туриндустрии», — отметил Коновалов.

Министр культуры Хакасии Леонид Еремин на форуме представил проект Межрегиональной концепции развития туризма и комплексное туристическое предложение «Великое Саяно-Алтайское кольцо». Регионы-участники — Хакасия, Тува, Алтай, Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская область.

В минкультуры подчеркнули, что правительство Хакасии и ПАО «Сбербанк России» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туризма.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы Хакасии, цель соглашения — создание и реализация комплексного плана инфраструктурного развития республики и продвижение региона на российском и зарубежном туристических рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край, Хакасия и Тува разработают общий туристский маршрут.