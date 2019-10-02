Грозный, , 13:48 — REGNUM Врачи Чечни в будущем смогут при лечении онкологичестких заболеваний применять достижения ядерной медицины. В республике могут создать для этого онкорадиологический центр, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Для обсуждения вопроса его создания министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов встретился с представителями компании IPT Group. Были рассмотрены вопросы заключения концессионного соглашения по созданию такого центра. По мнению сторон, внедрение современных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Эльхан Сулейманов сообщил о том, что в Чечне планируется построить центр ядерной медицины, в котором для диагностики и лечения онкозаболеваний будет применяться позитронно-эмиссионная компьютерная томография.

Весной 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в регионе наблюдается тенденция к снижению числа смертей от онкологических заболеваний. За 2018 год в республике умерло от рака на 19,5% меньше жителей, чем годом ранее. Это второе место в России.

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