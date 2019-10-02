Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В Ростовской области лишилась поста председатель комитета по управлению имуществом Каменского района. С должности чиновница уволена после махинаций с землёй. Об этом сообщает региональная прокуратура.

После того, как сотрудники надзорного ведомства выявили схему незаконной передачи земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, хуторскому казачьему обществу, чиновница администрации Каменского района попала под уголовное преследование. В отношении госслужащей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В августе 2019 года уголовное дело было прекращено — чиновницу оштрафовали на 35 тыс. рублей, земли площадью 426 га были возвращены муниципалитету.

Однако в нарушение антикоррупционного законодательства чиновница продолжила занимать свою должность. По представлению Каменской городской прокуратуры госслужащая покинула свой пост.