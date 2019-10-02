Рига, , 13:45 — REGNUM Портал общественных медиа LSM пишет, что для части пациентов рижского онкологического центра Восточной больницы (Austrumu slimnīcas) в течение трёх дней была недоступна процедура лучевой терапии по причине остановки старого оборудования.

В Латвии довольно высокий уровень заболеваемости раком, всего 77 000 больных. Каждый год центр онкологии регистрирует 11 000 новых заболеваний. Для борьбы с этим недугом медики в Латвии используют три основных способа: хирургическое вмешательство, химическую и лучевую терапии. А чаще всего — их комбинацию. 60% больных раком требуется в той или иной степени лучевая терапия.

«На первой и второй стадии рака эффективность этих методов достигает 90 и даже 100 процентов, — рассказал руководитель отделения терапевтической радиологии Онкологического центра Артур Шорубалко. — Сегодня для лечения лучевой терапией используется пять аппаратов, один из которых отслужил 10 лет, второй 15 из 10 отпущенных. Если оба они выйдут из строя окончательно, то наша пропускная способность уменьшится на сто человек, а значит мы не сможем выполнить предписанный лечением график».

По его словам, каждый день лучевую терапию получают 200 пациентов. Чтобы обеспечить полный процес лечения, оборудование работает с 6:00 утра до позднего вечера. В сентябре из-за поломки одного из старых аппаратов в лечении было отказано 46 пациентам. На ремонт и замену деталей ушло три дня, отметил он.

Отмечается, что в Онкологическом центре Восточной больницы лечится 85% от общего числа людей заболевших раком в Латвии. Пока министерство здравоохранения страны не планирует покупку нового оборудования для лучевой терапии.