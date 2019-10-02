Москва, , 13:44 — REGNUM Стартовала олимпиада «Я — профессионал», от участников и победителей ждут наставничества, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

«Мы уже в третий раз запускаем олимпиаду «Я — профессионал», и могу с уверенностью сказать, что это один из самых востребованных проектов нашей президентской платформы «Россия — страна возможностей», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Если суммировать количество заявок за первые два года, то их число уже перевалило за 800 тыс., заявил он. Тысячи ребят уже стали дипломантами, сотни — медалистами. Но, по словам Комиссарова, самое важное, что эти ребята нашли себя, нашли новые направления, новые возможности для учёбы, кто-то успешно прошёл стажировки и уже работает в крупных компаниях.

«Для нас очень важно сопровождать и поддерживать ребят и после олимпиадных соревнований. Один из инструментов этой работы — программа наставничества, старт которой мы дали в декабре 2018 года. Она создана специально для участников проектов и конкурсов нашей платформы. Наставниками в ней выступают финалисты и победители нашего флагманского проекта «Лидеры России». Но мы хотим, чтобы вы, студенты, участники и победители олимпиады «Я — профессионал», тоже, в свою очередь, становились наставниками для более молодых ребят — школьников», — заявил Комиссаров.

Он пожелал участникам победы в олимпиаде, никогда не сдаваться и достигать новых высот.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Проект «Я — профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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