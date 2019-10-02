Симферополь, , 13:43 — REGNUM Почти все опрошенные в Крыму туристы остались довольны своим отдыхом на полуострове. Об этом 2 октября журналистам заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, в опросе принимали участие более шести тысяч туристов.

«У 95% гостей ожидания от отдыха оправдались. 90% выразили желание снова вернуться отдыхать в Крым. Это хорошая оценка работы туристической отрасли республики, но и не повод «почивать на лаврах», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минкурортов РК сообщили о том, что с начала 2019 года российский полуостров принял 6,6 млн туристов. При этом больше половины отдыхающих приехали в Крым по Крымскому мосту.

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