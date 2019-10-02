Ставрополь, , 13:49 — REGNUM Шпаковский районный суд Ставропольского края запретил использование самолета Ан-2, который в июле 2019 года совершил жесткую посадку в Новоалександровском районе. Об этом ИА REGNUM 2 октября сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло 10 июля около села Радуга. «Кукурузник» упал на поле со свеклой во время орошения. Пилот остался жив и даже скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей.

Оказалось, что пилот не имел права осуществлять работы, поскольку эксплуатировал воздушное судно без необходимых на то лицензий, что, как отметили в прокуратуре, является «недопустимыми в области безопасности полетов». Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.