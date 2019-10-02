Сеул, , 13:48 — REGNUM Из-за тайфуна «Митаг» в Южной Корее отменили более трехсот авиарейсов. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, в стране отменили все рейсы (за исключением рейсов международного аэропорта Инчхон) с 13:00 по местному времени.

Известно, что в общей сложности в пятнадцати аэропортах Южной Кореи было отменено 332 авиарейса, включая 306 внутренних и 26 международных рейсов.

Представители министерства отмечают, что число отмененных рейсов может увеличиться по мере приближения восемнадцатого по счету тайфуна.