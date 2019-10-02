Нур-Султан, , 13:42 — REGNUM Первый пусковой комплекс по газификации ТЭЦ Нур-Султана и части города планируется завершить осенью 2020 года. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики республики Махамбет Досмухамбетов, сообщает 2 октября агентство «Казинформ».

Нур-Султан (сс) jtstewart

По его словам, строительство газопровода «Сарыарка» протяженностью 1061 км планируется завершить в 2019 году. Однако кроме газопровода строятся пять автоматических газовых электростанций, отметил замминистра.

Кроме того, для запуска газопровода необходимо построить газораспределительные сети в городе, что находится в компетенции местных исполнительных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа 2019 года компания «КазМунайГаз» проложила 796,6 км газопровода «Сарыарка» или 75% от его общей протяженности.

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