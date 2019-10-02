Омск, , 13:34 — REGNUM В Омской области 1−2 октября проходят учения в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в областном правительстве.

Участники учений — федеральные и региональные органы власти и местного самоуправления, а также организации — отрабатывают мероприятия при введении, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В регионе прошла проверка комплексной системы оповещения населения. Также были организованы эвакуационные мероприятия, развернуты сборные и приёмные эвакуационные пункты и так далее.

2 октября проводятся учебные мероприятия по ликвидации последствий ЧС на ТГК-11.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в областном правительстве озвучили цель учений — выяснить, насколько органы исполнительной власти и спасательные службы готовы к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

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