Москва, , 13:30 — REGNUM Земельные участки, освобождённые в результате ликвидации ветхого и аварийного жилья, будут использоваться целевым способом, сообщил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующие поправки в федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» рассматриваются на заседании правительства России.

«Поправки в закон о «Фонде ЖКХ» закрепляют способ целевого использования земли из-под расселяемых аварийных домов, чтобы не было соблазна отдавать эту землю под коммерческую застройку», — сказал Медведев.

Также, по его словам, расширяются направления, на которые можно направить средства этого фонда — например, льготную ипотеку и специальные социальные выплаты.