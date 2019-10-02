Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Парк «Зелёная роща» в Екатеринбурге разрешили реконструировать с рядом ограничений. Информация опубликована на сайте свердловского управления госохраны памятников.

По результату историко-культурной экспертизы подрядчику придётся внести коррективы из-за найденного на территории парка кладбище. Теперь на месте могил нельзя ездить на строительной технике. Глубину земляных работ строителям ограничили до 1 м.

Перед началом работ экспертиза должна будет пройти этап общественных обсуждений.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соглашение об общественном контроле за реконструкцией"Зелёной рощи» вместе со Свердловскавтодором и общественной организацией «Защита природы». Ранее проект реконструкции парка вызвал критику со стороны ряда активистов.

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