Красногорск, , 13:22 — REGNUM В Московской области составили летний рейтинг удовлетворенности качеством благоустройства. В основу рейтинга легли жалобы жителей и итоги надзорной деятельности Госадмтехнадзора Московской области, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе ведомства.

По словам начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова, для рейтингования использовали «тепловую карту», составленную на основе жалоб на благоустройство. Оценку муниципалитетов проводили по пяти позициям: парковка на газонах, ямы, состояние деревьев, разрушение пешеходных дорожек и незаконное размещение рекламы.

Среди крупных городов с населением свыше 200 тыс. человек меньшее число жалоб получали из Королева, Химок, Красногорска, Балашихи и Люберец. С населением от 100 до 200 тыс. человек выделили Реутов, Электросталь, Жуковский, Долгопрудный и Ленинский городские округа. Среди муниципалитетов с населением менее 100 тыс. человек меньше всего жаловались жители Рошаля, Протвино, Дзержинского, Бронниц, Фрязина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье устранили нарушения на детских игровых площадках в девяти муниципалитетах.

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