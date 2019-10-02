Москва, , 13:21 — REGNUM Органы госвласти получат право определять основание и порядок признания домов аварийными, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующие поправки в законодательство рассматриваются на заседании правительства России.

«Поправки в Жилищный кодекс, среди прочего, подразумевают, что органы государственной власти в области жилищных отношений получат право определять основание и порядок для признания многоквартирного дома аварийным. Пока такие критерии у нас плавают», — сказал Медведев.

По его словам, также изменения предоставят право региональным властям оказывать дополнительные меры поддержки людям, у которых аварийное жильё является единственным.

В качестве примера Медведев назвал субсидию, которая покроет часть расходов на ипотеку.