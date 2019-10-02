Омск, , 13:20 — REGNUM Власти Омска прокомментировали прогремевшую в СМИ ситуацию, касающуюся обеспечения жильём 97-летнего ветерана Великой отечественной войны.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию департамента жилищной политики, после соответствующего решения суда 1 октября ветерана включили в список для постановки на учёт для предоставления жилого помещения.

В настоящее время работники департамента пытаются связаться с законными представителями ветерана.

«Департамент жилищной политики сделает всё от себя зависящее, чтобы сертификат на жилое помещение в самое ближайшее время был предоставлен», — говорится в официальном комментарии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Центральный районный суд Омска встал на сторону 97-летнего омича, которому чиновники отказали в постановке на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении. Своё решение в департаменте жилищной политики администрации Омска объяснили тем, что ветеран продал свою квартиру и, соответственно, «намеренно совершил действия, повлекшие ухудшение его жилищных условий». Однако суд обязал администрацию принять ветерана на учёт, сделав вывод, что продажа жилья для него являлась вынужденной мерой.

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30 сентября следствие объявило о проверке по информации о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны.

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В мэрии пояснили, что по закону не имеют права предоставлять жильё тем гражданам, которые в течение последних 5 лет ухудшили свои жилищные условия. Однако доказать, что жилищные условия были ухудшены по объективным причинам, можно через суд.

По информации омских властей, ранее ветеран проживал в Пермском крае, где у него имелось жильё. Оно было продано за год до подачи заявления на улучшение жилищных условий. Ветеран переехал в Омск, где проживал в квартире племянника.