Челябинск, , 13:19 — REGNUM В Челябинске местная жительница родила от донора из банка спермы тяжелобольного ребёнка. Об этом сообщает телеканал «360».

Супруг женщины оказался бесплоден и поэтому она обратилась в банк спермы. В клинике утверждали, что всех доноров проверяют. Но в этот раз оказалось, что в гене было редкое генетическое заболевание. У родившейся девочки выявилась тяжёлая болезнь — спинальная мышечная атрофия.

Сейчас ребёнку нужно ежегодно делать три инъекции препарата «Спинраза». Стоимость только одной колеблется от 7,5 млн до 9 млн рублей. Где брать такие деньги, челябинка не знает. В клинике пока отказываются платить ей компенсацию, утверждая, что этот случай нельзя было спрогнозировать.