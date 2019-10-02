Москва, , 13:19 — REGNUM В России системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения должны выключаться во время непогоды, поскольку они не могут сделать качественный снимок, сообщает 2 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения по работе с камерами, направленными ГИБДД в регионы.

Камера контроля и видеофиксации нарушения ПДД ГИБДД Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Отмечается, что все зафиксированные на камеры нарушения во время тумана или сильного дождя не должны отражаться на водителях в виде штрафов.

Кроме того, в российских регионах должны предпринять определенные меры в том случае, если предупреждающие об установленных камерах знаки отсутствуют, уточнили в ГИБДД.

По данным МВД, почти 25% всех фотовидеоматериалов с нарушениями ПДД нельзя использовать для вынесения постановлений, так как они неверны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации.

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