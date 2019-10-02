Магас, , 13:17 — REGNUM В Ингушетии вскрыто крупное мошенничество при строительства детских дошкольных учреждений. Похищено более 38 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В совершении преступления подозревают подрядчика — руководителя ООО «Проф-Строй». Его компания возводила детские сады в сельских поселениях Сагопши и Новый Редант. В 2018 году глава стройфирмы предоставил документы в министерство строительства Ингушетии о полностью выполненных работах. Однако в акты приемки он включил ложные сведения, благодаря которым незаконно получил более 38 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его расследование продолжается.