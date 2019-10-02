Москва, , 13:16 — REGNUM Потепление в средине недели, которое ожидается в Москве, сменится в выходные снижением температуры до рекордных отметок. Об этом синоптики сообщили 2 октября на сайте «Метеовести».

По данным метеорологов, в четверг, 3 октября, несмотря на дожди, в столице воздух днем прогреется до +18 °С, а местами до +20 °С. Но на следующий день начнет холодать. В пятницу днем ртутный столбик термометра покажет не выше +12 °С, в субботу этот показатель снизится до +11°С, а в воскресенье, 6 октября, на улицах Москвы ожидается от +6 до +8 °С.

На сайте отмечается, что подобная температура ниже многолетних значений, зафиксированных в регионе. Также сообщается, что в период 3 по 6 октября будет пасмурно, и возможны кратковременные дожди.