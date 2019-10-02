Рим, , 13:10 — REGNUM Заявивший о ненужности распятий в школьных кабинетах министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти проявил «невежество», заявил секретарь комиссии по культуре и социальным коммуникациям Конференции епископов Италии монсеньор Джованни д’Эрколе, передает Adnkronos в среду, 2 октября.

Министр упустил отличную возможность промолчать, он, очевидно, не понимает, какое значение для итальянцев имеет распятие не только как религиозный, но и как «светский» культурный символ, сказал д’Эрколе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Фьорамонти заявил, что действующее правительство Италии не намерено убирать распятия из школьных кабинетов, но их там быть не должно, поскольку школы должны быть светскими и символам одной определенной религии в них не место.

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