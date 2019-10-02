Черкесск, , 13:05 — REGNUM Мастер-классы по изготовлению фликеров — светоотражающих нашивок — провели для школьников Карачаево-Черкесии. На базе школ № 2, 5, 9 города Черкесска и лицея № 7 города Усть-Джегуты прошли творческие уроки. Их провели сотрудники ГИБДД, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Процесс изготовления таких фликеров не занимает много времени: вырезаются всевозможные фигурки из фетра и светоотражающей ленты и склеиваются между собой. Эти фигурки, прикрепленные на одежду или портфели, станут предупреждающим сигналом в темноте для водителей автотранспорта и помогут избежать ДТП.

Уроки безопасности были проведены в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» в соответствии с новым «майским указом» президента России Владимира Путина, который направлен на снижение количества мест концентрации ДТП.