Сухум, , 13:04 — REGNUM В Абхазию завезена первая партия противогриппозной вакцины «Ультрикс форте». Это высококачественная трехвалентная российская вакцина, изготовленная без консерванта. В течение недели ожидается новое поступление. Об этом 2 октября сообщает абхазская газета «Нужная» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Абхазии.

Вакцина «Ультрикс форте»

Как рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, минздрав республики заказал в России 15 тыс доз вакцины против гриппа. Сейчас доставлено примерно 5 тыс доз.

«Времени на вакцинацию в республике вплоть до конца декабря текущего года, ведь основные вспышки заболеваемости начинаются у нас уже после Нового года, и появляющаяся инфекция является по большей части следствием миграции», — отметила Скорик. В первую очередь врач рекомендует сделать прививку от гриппа пожилым, маленьким детям, лицам, часто болеющим бронхо-легочными заболеваниями, людям с сахарным диабетом и сниженным иммунитетом. Граждане Абхазии смогут привиться от от гриппа бесплатно в поликлиниках республики.

Трехкомпонентная вакцина от штаммов гриппа групп А и В «Ультрикс форте» была изготовлена в России в 2019 году и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.