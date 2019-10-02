Белгород, , 13:10 — REGNUM Жители Белгородской области 4 и 5 октября смогут пройти бесплатное обследование в мобильных пунктах тестирования граждан на ВИЧ/СПИД. Регион участвует во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019», сообщили 2 октября в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Цель акции — информирование граждан, снижение стигматизации ВИЧ-положительных людей и мотивирование населения к прохождению теста. Специальные брендированные машины, в которых развёрнуты мобильные пункты, проезжают по 40 регионам России. 4 октября на обследование ждут жителей Шебекино, Старого Оскола и Алексеевки, 5 октября — желающих в Белгороде и Губкине. Машины припаркуют на центральных площадях, возле кинотеатров, в парках и у торговых центров. Медработникам региона в эти дни расскажут о методах ранней диагностики ВИЧ/СПИД, о том, как правильно разговаривать с пациентом при назначении теста, а также о наиболее частых стереотипах инфекции.

Ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию организовало Министерство здравоохранения РФ. Мероприятие началось 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве.