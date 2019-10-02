Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM В министерстве здравоохранения Бурятии рассказали ИА REGNUM о невероятном случае в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. В желудке 19-летней девушки врачи обнаружили плотный комок волос, длиной 50 см и толщиной 10 см. Масса трихобезоара (инородного лета) составляла около 2 кг.

Девушка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту после приёма пищи и общую слабость. Выяснилось, что комок волос занимал практически весь просвет в желудке и часть двенадцатиперстной кишки. Он был извлечён в ходе операции.

Руководитель операционной бригады Батор Дондоков пояснил, что всё может начаться с внешне безобидной привычки маленьких девочек кусать кончики своих волос.

«Дети от восьми лет — основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там. И в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос», — отметил доктор, призвав родителей внимательно относится к привычкам своих детей.

Отмечается, что пациентка после операции выписалась из больницы в удовлетворительном состоянии. В данный момент она придерживается специальной диеты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало ранее об аналогичном случае в Томске. В мае врачи удалили из желудка 16-летней девушки волосяной ком весом 500 граммов. Трихобезоар занимал 80% её желудка.

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