Неаполь, Италия, , 12:57 — REGNUM Итальянские дедушки и бабушки в среднем проводят со своими внуками около 5 часов в день, передает информагентство Askanews в среду, 2 октября, со ссылкой на экспертное исследование.

Объем помощи, которую граждане старшего возраста оказывают таким образом своим детям, оценивается в 2250 евро в месяц, передает в свою очередь Il Sole 24 Ore со ссылкой еще на одно исследование.

В большинстве случаев (78%) бабушки и дедушки проводят время со своими внуками в том числе для того, чтобы у их родителей была возможность работать.

Всего в Италии 17 миллионов граждан, имеющих внуков, у каждого из них в среднем 2,5 внука.