Махачкала, , 12:58 — REGNUM Аукцион на установку 136 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения объявлен в Дагестане. Начальная цена контракта, согласно информации на сайте госзакупок, — более 100 млн рублей.

Победитель аукциона должен поставить на дорогах Дагестана 35 комплексов фотовидеофиксации, а также установить 101 комплекс, уже имеющийся на балансе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Исполнитель должен обеспечить полную совместимость каждой пары комплекса для их совместной работы.

Заявки на участке в торгах принимаются до 10 октября, аукцион состоится 15 октября. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2019 года. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Отметим, что с начала 2019 года по середину сентября в Дагестане, по данным МВД республики, произошло более 1,1 тыс. ДТП. В авариях на дорогах за этот период погибли 214 человек, 12 из которых — дети.