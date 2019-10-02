Уфа, , 13:26 — REGNUM Внеплановые проверки соблюдения трудовых прав работников подразделений скорой помощи проходят в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По словам инспекторов, проверки продлятся до конца ноября. Всего было запланировано порядка сорока выездов, половина из которых уже отработана.

По словам заместителя руководителя гострудинспекции Оксаны Вансковой, распространенным нарушением трудового законодательства в Башкирии является несоблюдение режима рабочего времени.

«Типична ситуация, когда фельдшер скорой помощи отрабатывает свою смену, а потом ещё и чужую. Надлежащим образом это не оформляется, оплата производится в одинарном размере. То же самое видим по сверхурочной работе», — сообщила Оксаны Вансковой, подводя предварительные итоги проверок.

Причины повсеместного привлечения сотрудников скорой помощи Башкирии к сверхурочной работе пока не сообщаются.

«В Ишимбайской ЦРБ, например, укомплектованность врачами составляет 36,4 процента, средним медперсоналом — 74,4. Но такая ситуация отнюдь не означает, что за работу сверх нормы людям можно недоплачивать», — заявила заместитель руководителя гострудинспекции Башкирии.

Отмечается, что в ходе проверок также были выявлены нарушения в сфере охраны труда, выражающиеся в невыдаче средств индивидуальной защиты врачам отделений скорой медицинской помощи.

Напомним, что внеплановые проверки проводятся в рамках поручения правительства РФ.