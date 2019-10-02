Ташкент, , 12:55 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило перечень сильнодействующих веществ, а также показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний. Об этом 2 октября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

В рамках документа утвержден состав экспертной группы по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в принятый перечень. В задачи этой группы будет входить изучение зарубежного опыта в области регулирования оборота сильнодействующих веществ и выработка предложений по изменению перечня.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств». Документ обязывает аптеки обеспечивать бесперебойную видеофиксацию процесса отпуска лекарств.

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