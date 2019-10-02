Медельин, Колумбия, , 12:59 — REGNUM Район Содэмун-гу города Сеула удостоен премии UNESCO Learning City Award, которую вручают за достижения в развитии инклюзивного образования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии.

По их словам, вручение наград прошло 1 октября в Медельине.

Известно, что премии также были удостоены Асуан (Египет), Чэнду (Китай), Ираклион (Греция), Ибадан (Нигерия), Медельин (Колумбия), Мелитополь (Украина), Петалинг-Джая (Малайзия), муниципалитет Сантьяго (Мексика), Сённерборг (Дания).

Отметим, что в этом году заявки на участие подавали 10 местных органов самоуправления, однако награду получил только район Содэмун-гу.

UNESCO Learning City Award — премия, учрежденная в 2015 году в рамках глобальной сети учебных городов ЮНЕСКО. Данная премия проводится раз в два года и является международным признанием в продвижении инклюзивного образования и длительного обучения.