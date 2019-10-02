Санкт-Петербург, 2 октября 2019, 12:56 — REGNUM Штормовой ветер, добравшийся до Санкт-Петербурга от урагана «Мортимер», повалил 1 октября как минимум 17 деревьев. Больше всего досталось примыкающему к Финскому заливу Курортному району Петербурга — здесь упали 10 деревьев. Никто не пострадал.
В Приморском районе города упали три дерева, еще несколько — в Выборгском, Московском, и Красносельском районах, рассказали 2 октября в городском комитете по благоустройству.
Среди упавших деревьев преобладали ивы и березы. Все стволы уже распилены, в настоящее время завершается вывоз порубочных остатков.
«Петербургские сады, которые закрывались на время шторма, сегодня принимают посетителей в обычном режиме», — добавили в комитете.
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Напомним, что из-за сильного ветра в городе, помимо деревьев, пострадали дорожные знаки и светофоры. К счастью, люди не попали под удар стихии.
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