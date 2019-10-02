Соликамск, Пермский край, , 12:55 — REGNUM В Пермском крае соликамскую исправительную колонию № 9 после резонансного видео и заявления о сексуальном насилии над заключённым проверили правозащитники. Причина совершения насильственных действий сексуального характера осуждёнными 22 сентября 2019 года в отношении другого осужденного, по предварительным данным, не связана с жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением и наказанием со стороны сотрудников колонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в Прикамье.

По итогам визита и проверки информации о насилии в пенитенциарном учреждении правозащитники в качестве возможных основных причин инцидента назвали корыстную заинтересованность, личную неприязнь между осужденными или иные причины и обстоятельства, связанные с неписанными правилами поведения в преступной среде, которые стали возможны в колонии.

На сайте омбудсмена опубликована информация о том, что выявлен еще один конфликт между осужденными. Он произошел вечером 22 сентября, телесные повреждения получили 25 человек. Каждый случай зафиксирован, правоохранители проводят проверки. Правозащитники после бесед с заключёнными сделали вывод о серьёзной проблеме с обеспечением личной безопасности осужденных.

Напомним, по фактам насилия над осужденным и по факту халатности сотрудников колонии № 9 возбуждено два уголовных дела. Ранее основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что надругательство над заключённым совершалось по указанию оперативников.

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