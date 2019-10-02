Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Орджоникидзевский район Екатеринбурга вновь может столкнуться с недостаточной уборкой снега на дорогах. Об этом заявил глава района Роман Кравченко на пресс-конференции, передаёт ЕАН.

По словам чиновника, хотя по итогам предыдущего года были проведены ряд изменений. Районные власти разработали стратегию вывоза снега на полигоны, закупили необходимую технику.

Тем не менее, у района не остаётся бюджетных средств на уборку дорог третьей-четвёртой категории, а это основная проблема, подчеркнул Кравченко. И точно расчитать количество денег на уборку нельзя, так как невозможно выяснить, сколько же снега выпадет на дороги.

Уастся ли получить допфинансиирования на необходимые работы, пока неясно, добавил районный глава.

Напомним, ранее Орджоникидзевский район был признан самым «трудным» районом с точки зрения уборки снега. Вердикт вынес глава города Александр Высокинский.

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