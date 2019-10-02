Мадрид, , 12:49 — REGNUM Многие жители Западной Европы были выращены в религии, однако сейчас отошли от нее, сообщает исследовательский центр Pew на своей странице в твиттере 1 октября.

Причины отхода от религии выяснялись в ходе опроса, выбрать можно было несколько причин. Самой частым частым мотивом оказался тот, что люди в принципе постепенно отдалялись от религии, а в большинстве стран от половины и более респондентов назвали, что их не устроили социальные ценности их религии, например противодействие абортам и легализации гей-браков.

Лидером среди стран, где крещеные в детстве люди отошли от религии, стала Испания (91%) с небольшим отрывом от Финляндии (90%), меньше всего данная тенденция проявилась в Великобритании (37%).

Процент нерелигиозных людей, которые в детстве были крещены:

Испания — 91%

Финляндия — 90%

Дания — 88%

Бельгия — 87%

Норвегия — 87%

Швеция — 83%

Португалия — 82%

Италия — 67%

Ирландия — 62%

Австралия — 52%

Франция — 50%

Нидерланды — 50%

Германия — 47%

Швейцария — 44%

Великобритания — 37%

В среднем — 67%

Факторы, в силу которых люди отказывались от религиозной идентичности: