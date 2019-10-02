Мадрид, 2 октября 2019, 12:49 — REGNUM Многие жители Западной Европы были выращены в религии, однако сейчас отошли от нее, сообщает исследовательский центр Pew на своей странице в твиттере 1 октября.
Причины отхода от религии выяснялись в ходе опроса, выбрать можно было несколько причин. Самой частым частым мотивом оказался тот, что люди в принципе постепенно отдалялись от религии, а в большинстве стран от половины и более респондентов назвали, что их не устроили социальные ценности их религии, например противодействие абортам и легализации гей-браков.
Лидером среди стран, где крещеные в детстве люди отошли от религии, стала Испания (91%) с небольшим отрывом от Финляндии (90%), меньше всего данная тенденция проявилась в Великобритании (37%).
Процент нерелигиозных людей, которые в детстве были крещены:
Испания — 91%
Финляндия — 90%
Дания — 88%
Бельгия — 87%
Норвегия — 87%
Швеция — 83%
Португалия — 82%
Италия — 67%
Ирландия — 62%
Австралия — 52%
Франция — 50%
Нидерланды — 50%
Германия — 47%
Швейцария — 44%
Великобритания — 37%
В среднем — 67%
Факторы, в силу которых люди отказывались от религиозной идентичности:
|Страна
|Постепенное отдаление от религии в целом
|Несогласие с позицией религии по социальным вопросам
|Потеря веры в учение этой религии
|Огорчение из-за скандалов вокруг религиозных институтов
|Отсутствие желаемого ответа на духовный запрос
|Отсутствие помощи от религии тогда, когда помощь была нужна
|Брак с человек вне своей религии
|Австрия
|66%
|75%
|44%
|59%
|32%
|24%
|12%
|Бельгия
|74
|51
|70
|40
|31
|21
|8
|Дания
|85
|42
|60
|19
|22
|12
|8
|Финляндия
|54
|56
|48
|35
|25
|6
|4
|Франция
|65
|64
|54
|48
|32
|21
|15
|Германия
|75
|64
|54
|57
|24
|23
|8
|Ирландия
|69
|64
|54
|57
|24
|23
|8
|Италия
|72
|55
|60
|43
|28
|31
|14
|Нидерланды
|72
|55
|60
|43
|28
|31
|14
|Норвегия
|68
|58
|58
|37
|20
|11
|7
|Португалия
|77
|65
|55
|60
|35
|26
|8
|Испания
|65
|69
|64
|74
|39
|20
|6
|Швеция
|60
|33
|57
|15
|19
|7
|6
|Швейцария
|59
|56
|46
|56
|26
|24
|15
|Великобритания
|68
|55
|37
|53
|25
|24
|11
|В целом
|68
|58
|54
|53
|26
|21
|8