Джакарта, , 12:44 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает защищать детей во время демонстраций с участием подростков, которые в течение некоторого времени проводились в Индонезии, особенно в Джакарте, сообщает Antara.

По мнению ЮНИСЕФ, права индонезийской молодежи на самовыражение и участие в диалоге по затрагивающим их вопросам должны соблюдаться, как это было признано в Конвенции ООН о правах ребенка, соглашении мирового уровня.

«Мы должны обеспечить их быструю и надлежащую поддержку», — заявила представитель ЮНИСЕФ в Индонезии Дебора Комини.

По её словам, лишение свободы являются последним средством. Если это необходимо сделать, арест и задержание детей в возрасте до 18 лет может быть осуществлен не более чем на 24 часа.

«В последние дни дети в Индонезии оказались в ловушке насилия, и на основании ряда достоверных сообщений, некоторые из них были арестованы и содержались под стражей более 24 часов», — подчеркнула Дебора Комини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Детском фонде ООН объявили, что лесные пожары в Индонезии ставят под угрозу здоровье почти 10 млн детей.

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