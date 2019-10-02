Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жамбыл Ахметбеков предложил провести служебное расследование для установления погрешности при расчете пенсии, сообщает 2 октября издание Zakon.kz.

Во время пленарного заседания Мажилиса Ахметбеков представил депутатский запрос министру труда и социальной защиты населения республики Биржану Нурымбетову.

По словам депутата, зачастую пенсионеры в Казахстане не могут доказать свой трудовой стаж из-за отсутствия информации в архивах. Кроме служебной проверки Ахметбеков предложил проводить разъяснительную работу с гражданами, выходящими на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что правительство рассмотрит предложение совета общественного доверия республики о снижении пенсионного возраста для женщин.

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