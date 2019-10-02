Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве за сентябрь 2019 года эвакуировали 194 автомобиля без номеров или с признаками их подложности, сообщили 2 октября в пресс-службе ГКУ «Администрации московского парковочного пространства» (АМПП).

Меры принимаются в соответствии с антитеррористическим регламентом.

«Чаще всего на специализированные стоянки перемещают автомобили без номеров, оставленные в местах большого скопления людей: например, у остановок общественного транспорта, торговых центров, станций метро, парков и скверов», — говорится в сообщении.

Решения об эвакуации принимают инспекторы МАДИ или полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года инспекторы «Московского паркинга» выписали более 2,6 тысяч предписаний об устранении неисправных знаков и информационных щитов.

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