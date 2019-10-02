В оформлении инвалидности за взятки признана виновной исполняющая обязанности руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Новоалександровском районе Ставрополья Ольга Агафонова. Размер незаконно дохода злоумышленницы составил не менее 186 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе Следственного комитета региона.

Новоалександровск, , 12:08 — REGNUM Установлено, что в ноябре-декабре 2017 года Агафонова и врач по медико-социальной экспертизе неоднократно получали взятки в размере от 15 до 20 тыс. рублей за оформление группы инвалидности. Этим они, по данным следствия, промышляли как самостоятельно, так и в составе группы лиц по предварительному сговору.

Приговором суда Агафоновой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно. Уголовное дело против врача по медико-социальной экспертизе находится на рассмотрении в суде.

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