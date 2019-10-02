Рисунок Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге был испорчен рабочими из-за долгих бюрократических процедур. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района города Роман Кравченко на пресс-конференции, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM По словам руководителя, график дорожных работ был согласован ещё весной 2019 года, но администрация района могла бы повлиять на него, если бы знала о планах художника. Однако до районных чиновников даже не дошёл протокол о согласовании рисунка, и через три дня работу «обезобразили» гудроном.

Срывать же план работ было недопустимо, считает Кравченко.

Напомним, «Супрематический крест» был нанесён на площадь Первой Пятилетки на Уралмаше. Рисунок вскоре был испорчен дорожными рабочими. Также работа вызвала недовольство со стороны православных активистов.

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