Черкесск, , 12:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоится форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа. Он пройдет 11−12 октября на площадке курорта «Архыз», сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Организатором форума выступают министерство экономического развития Карачаево-Черкесии, а также республиканские центры поддержки предпринимательства и инноваций социальной сферы. На площадке форума состоятся встречи предпринимателей, работающих в социальной сфере, представителей органов власти и бизнеса.

В программе мероприятия семинары и мастер-классы для начинающих предпринимателей, встречи с коллегами из стран Евросоюза, знакомство с результатами социологических исследований экономического самочувствия населения СКФО.

Форум проводится в рамках реализации национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».