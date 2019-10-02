Бишкек, , 11:56 — REGNUM Трое жителей села Чалдовар Панфиловского района Чуйской области Киргизии арестованы на два месяца по подозрению в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных служб, сообщили в ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что по факту нападения на сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК республики.

В региональном ГУВД добавили, что в настоящее время проводится ряд следственных и оперативных мероприятий, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, 28 сентября 2019 года вблизи контрольно-пропускного пункта «Чалдавар» на границе с Казахстаном неизвестные лица напали на ГКНБ. В результате сотрудники пограничной службы сделали предупредительные выстрелы в воздух.