Москва, , 12:09 — REGNUM Схема движения личного и общественного транспорта на площади Киевского вокзала была изменена. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 2 октября.

Завершаются работы по благоустройству в районе Дорогомилово на западе столицы. Наибольшие изменения коснулись площади Киевского вокзала: здесь изменилась схема движения как личного, так и городского транспорта. На въезде на площадь с Большой Дорогомиловской улицы появились новые выделенные полосы и повороты, площадь Киевского вокзала и Бережковскую набережную (в районе моста Богдана Хмельницкого) теперь соединяет проезд для личного и общественного транспорта.

Автобусные остановки стали ближе к метро, исключено смешение разных потоков транспорта и пешеходов, для маршрутов наземного транспорта выделена отдельная зона, для вызова такси созданы специальные точки.

Вскоре на площади также будут размещены навесы с подогревом, стелы пешеходной навигации, инфраструктура для электротранспорта.

Во всем районе проанализировали потоки и спроектировали улицы и перекрёстки таким образом, чтобы движение стало более безопасным для всех его участников. На некоторых улицах снизили максимально допустимую скорость движения, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.