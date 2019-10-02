Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермский край поступила партия из 54 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак» для вакцинации детей старше одного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Медики подчеркивают, что противоклещевую вакцинацию следует начать осенью, а вторую (завершающую) дозу получить весной 2020 года.

Стоит отметить, вся территория Прикамья является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. В настоящее время в регионе продолжается клещевая активность.

За истекший период 2019 года к медикам обратились с жалобами на клещевые укусы 20 200 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 3581 ребенок. Эпидемиологи отмечают, что обращаемость от укусов клещей находится в пределах многолетних максимальных значений.