Джакарта, 2 октября 2019, 11:51 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Анис Басведан хочет изменить концепцию парков в городе, сообщает Kompas.
Издание отмечает, что в этом году в Джакарте намерены построит 53 парка.
«Это концепция парка как парка, а не парка как сада. В настоящий момент мы намерены построить 53 парка», — заявил губернатор Джакарты.
Одним из примеров такого концептуального парка является парк Кембанг Кереп, расположенный рядом с одноименной улицей. Парк стал местом куда можно прийти всей семьей и хорошо провести время.
Губернатор также подчеркнул, что ежегодно будет стремиться построить около 50 парков, чтобы к 2022 году их количество достигло 200.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2019 года крупнейший парк в Джакарте «Прекрасная Индонезия в миниатюре» отпраздновал 44-й день рождения.
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