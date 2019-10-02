Джакарта, , 11:51 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Анис Басведан хочет изменить концепцию парков в городе, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что в этом году в Джакарте намерены построит 53 парка.

«Это концепция парка как парка, а не парка как сада. В настоящий момент мы намерены построить 53 парка», — заявил губернатор Джакарты.

Одним из примеров такого концептуального парка является парк Кембанг Кереп, расположенный рядом с одноименной улицей. Парк стал местом куда можно прийти всей семьей и хорошо провести время.

Губернатор также подчеркнул, что ежегодно будет стремиться построить около 50 парков, чтобы к 2022 году их количество достигло 200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2019 года крупнейший парк в Джакарте «Прекрасная Индонезия в миниатюре» отпраздновал 44-й день рождения.

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