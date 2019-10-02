Магас, , 11:50 — REGNUM Троих медведей, которых спас от истощения мэр ингушского города Магаса Беслан Цечоев, перевезут в Карачаево-Черкесию. Их согласился приютить друг бывшего градоначальника. Об этом сам экс-мэр сообщил на своей странице в Instagram.

Отметив, что выпускать их на волю пока нельзя, так как они большую часть жизни провели в клетке и не адаптированы для жизни в природе, Цечоев написал:

«К счастью, выход найден. Наш дорогой карачаевский друг из братской Карачаево-Черкессии принимает медведей к себе, где для них будут созданы самые оптимальные условия для жизни: максимально приближенные к естественным, и в то же время под опекой и наблюдением».

При этом имя друга экс-мэр не называет.

https://www.instagram.com/p/B3FM1BbB8yk/

Напомним, в июне 2019 года в соцсети было опубликовано видео, из которого стало известно, что в одном из придорожных кафе в Оренбургской области проживают три медведя. Их владелец, устав заботиться о животных, объявил о продаже каждого за 100 тыс. рублей. В случае отсутствия желающих приобрести медведей он пообещал пустить их на мясо.

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