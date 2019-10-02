Москва, , 11:35 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение срока контракта для иностранца-командира экипажа гражданского самолета, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

В связи с истечением в 2019 году пятилетнего срока, в течение которого может заключаться трудовой договор с иностранным гражданином для замещения должности командира гражданского воздушного судна, разработан законопроект, предусматривающий увеличение указанного срока до десяти лет, что, указали авторы, позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов в период до июля 2024 г.

С учетом итогов работы по заключению трудовых договоров с иностранными гражданами Минтрансом России разрабатывается проект постановления правительства РФ, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных постановлением № 762 квот для замещения должности командира воздушного судна до 500 (по 100 человек на каждый период, равный 12 месяцам), указывается в сопроводительных документах к инициативе.

В дальнейшем потребности отечественных авиакомпаний в летном составе будут полностью удовлетворяться за счет подготовки российских специалистов на базе авиационных учебных центров в рамках среднего профессионального образования, заверили авторы.