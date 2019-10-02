Волгоград, , 12:03 — REGNUM Двух жителей Волгограда привлекли к ответственности за незаконное использование формы сотрудников полиции и мелкое хулиганство. Мужчины ради популярности в социальных сетях переоделись в служебную одежду и проверяли документы у прохожих на улице, сопровождая свои действия ненормативной лексикой. Лже-полицейские заплатят штрафы и проведут несколько суток под арестом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летний волгоградец и его 26-летний знакомый в форменной одежде полицейских на центральных улицах города просили предъявить документы и пройти личный досмотр случайным прохожим. Мужчины вели себя вызывающе, нецензурно выражались, снимали свои действия на камеры мобильного телефона, а затем разместили записи в социальной сети. Личности участников провокационного видео были установлены в кратчайшие сроки. Настоящим сотрудникам полиции задержанные пояснили, что таким образом хотели увеличить число просмотров размещённого контента и «лайков» от подписчиков.

Суд Центрального района Волгограда признал их виновными в мелком хулиганстве и назначил каждому по 10 суток административного ареста. Кроме того, за незаконное ношение полицейской формы они должны заплатить по 1,5 тыс. рублей штрафа.