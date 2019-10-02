Пермь, , 11:29 — REGNUM В Перми в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который совершил вооруженное нападение на продавца магазина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

Пермяк обвиняется в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По версии полиции, инцидент произошел летом 2019 года в одном из магазинов на территории Мотовилихинского района. В ходе ссоры с продавцом мужчина достал нож и нанес женщине несколько ударов. Разозлившегося пермяка остановили очевидцы. Они и вызвали полицию. Продавец получила серьезные ранения и была экстренно госпитализирована.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он прошел психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой признан вменяемым.