Таллин, , 11:29 — REGNUM Эстония компенсирует 100% цены прививок от гриппа только постояльцам домов престарелых, сообщает эстонский портал Postimees. В общей сложности это порядка 9 тыс. человек на вакцинацию которых государство выделило 120 тыс. евро.

В Эстонии смертность от гриппа и осложнений, вызванных болезнью, самая высокая на душу населения в ЕС. В прошлом сезоне грипп унёс жизни 60 человек, в основном пожилых людей. В госцентре по борьбе с гриппом департамента здравоохранения утверждают, что в планах государства в будущем бесплатно прививать всех жителей, старше 65 лет.